Бразилиа, 25 февраля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. 60-летний бразильский специалист Тите, занимающий пост главного тренера сборной Бразилии по футболу, заявил, что уйдет из национальной команды после завершения чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Archivo Medios Públicos EP Тите

«Останусь в сборной до конца чемпионата мира. У меня нет причин лгать. Я выиграл все в своей карьере, не хватает только победы на мировом первенстве», — цитирует Тите издание O Globo.

Тите возглавил национальную сборной Бразилии в 2016 году. Под руководством Тите сборная Бразилии стала победителем Кубка Америки 2019 года. На чемпионате мира 2018 года в России национальная команда дошла до четвертьфинала турнира.

После пятнадцати сыгранных матчей отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре сборная Бразилии, одержав двенадцать побед и набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы.