Москва, , 21:36 — REGNUM Американская поп-рок-группа Imagine Dragons приняла решение отменить свои летние концерты на территории России и Украины из-за боевых действий. Об этом группа заявила в своих социальных сетях 25 февраля.

Группа «Imagine Dragons» Скриншот с YouTube

Концерты популярного коллектива должны были пройти в рамках их мирового тура в поддержку нового альбома Mercury — Act I. На территории России мероприятия должны были пройти в Москве 5 июня и Санкт-Петербурге 7 июня. Шоу в Киеве планировалось на 3 июня.

https://www.instagram.com/p/CaaOeaulid6/

«Мы с грустью сообщаем, что наши концерты в России и Украине отменены до дальнейших новостей», — написали Imagine Dragons в своем Instagram-аккаунте.

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