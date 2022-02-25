Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Американский рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) сообщил, что в ближайшее время станет отцом во второй раз. Соответствующей информацией музыкант поделился на своей странице в Instagram 25 февраля.

Kodak Black Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CaYtaljsDlx/

Известно, что у артиста и его возлюбленной родится вторая дочь. Также рэпер отметил, что ждал сына, однако новость о поле будущего ребёнка его не расстроила.

Ранее Kodak Black выпустил четвёртый студийный альбом. Пластинка получила название Back For Everything и включила в себя 19 песен.

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