Лондон, 25 февраля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Дензел Карри объединился с британским репером Slowthai (Тайрон Фрэмптон) для своего нового сингла Zatoichi из альбома Melt My Eyez See Your Future .

Youtube Фрагмент из клипа Дензела Карри

Zatoichi — это второй сингл с нового альбома Дензела Карри, после вышедшего в прошлом месяце Walkin, на который снят клип под руководством Адриана Вильягомеза.

В новом треке Дензел Карри впервые объединился со Slowthai после участия в треке terms альбома британского рэпера TYRON в прошлом году.

В прошлом месяце рэпер анонсировал свой альбом Melt My Eyez See Your Future, который последует за его микстейпом 2020 года Unlocked.