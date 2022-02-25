Манагуа , , 21:37 — REGNUM Министерство иностранных дел Никарагуа обвинило власти Испании в «колониализме» после призывов Мадрида освободить политических заключённых, находящихся в никарагуанских тюрьмах.

Жители Никарагуа

«В ответ на наглые и анахроничные заявления министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альвареса о Никарагуа, мы повторяем: Никарагуа не является чьей либо колонией. Мы не подданные испанской короны. Мы не приемлем никакого вмешательства этой или другой страны в наши внутренние дела», — говорится в распространённом заявлении.

В МИД Никарагуа также рекомендовали Альваресу «сосредоточиться на вопросах, входящих в его компетенцию, и прекратить попытки вмешаться в решения суверенного государства».

Нота была опубликована в ответ на прозвучавший 10 января призыв МИД Испании об освобождении сотен политических заключенных, находящихся в тюрьмах Никарагуа с момента пришествия к власти Даниэля Ортеги.

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