Флоренция, Италия, 25 февраля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. 30-летний российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 с «Сассуоло». Игра пройдет в 26 февраля в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи».

Вячеслав Евдокимов Александр Кокорин

В последний раз «Фиорентина» и «Сассуоло» играли между собой 19 декабря 2021 года в матче 18-го тура чемпионата Италии. Та игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

В текущем сезоне на счету Александра Кокорин ни одного результативного действия и одна желтая карточка в шести матчах за «фиалок» во всех турнирах.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с 27 января 2021 года после перехода из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро.