Лондон, , 21:23 — REGNUM Британское руководство намерено очень скоро ввести санкции в отношении российского президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил 25 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщили в пресс-службе правительства королевства.

Борис Джонсон в парламенте Великобритании © UK Parliament. Jessica Taylor. Stephen Pike

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

По словам главы британского правительства, эти санкции будут введены в дополнение к пакету, о котором он заявлял накануне, 24 февраля. Он пояснил, что Лондон недоволен действиями России на Украине — спецоперацией, которую российские военное проводят по просьбе республик Донбасса.

Назвав помощь России дружественным республикам ДНР и ЛНР агрессией, британский лидер заявил, что отношения с Москвой уже не нормализовать. Он добавил, что просит страны НАТО отключить Россию от системы платежей SWIFT.

Читайте ранее в этом сюжете: Шохин призвал разработать платёжную систему в рамках БРИКС