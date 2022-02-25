Лондон, 25 февраля, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время предложит контракт 28-летнему центральному защитнику лондонского «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигеру. Об этом 25 февраля сообщило издание Daily Mirror.

Pixabay.com «Челси»

Если Рюдигер подпишет предложенный контракт, футболист перейдет в «Манчестер Юнайтед» следующим летом на правах свободного агента.

Антонио Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 24-х тура Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Лестер Сити» и лондонского «Тоттенхэма».