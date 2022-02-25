Варшава, , 21:20 — REGNUM Граждане Узбекистана, которые находятся на Украине, могут пересечь границу Польши без виз. Об этом 25 февраля сообщает МИД Узбекистана.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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Подчеркивается, что гражданам Узбекистана «необходимо иметь при себе удостоверение личности и, возможно, другие доступные документы».

»Необходимо учесть, что пересечение границы может быть осуществлено исключительно в централизованном порядке на автобусах в сопровождении представителей посольств Узбекистана на Украине и Польше. В случае самостоятельного выезда в Польшу у граждан Узбекистана могут возникнуть проблемы на границе», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при формировании списков эвакуируемых, в приоритетной группе находятся женщины, дети, студенты и пожилые люди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.