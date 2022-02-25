Париж, 25 февраля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Как утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо, руководство французского «Пари Сен-Жермен» договорилось с лиссабонским «Спортингом» на предмет выкупа контракта 19-летний флангового атакующего защитника Нуну Мендеша.

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По информации источник, парижский клуб заплатит «Спортингу» 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Нуну Мендеш, выступая за «ПСЖ» на правах аренды, принял участие в шестнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость португальского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Текущее соглашение Нуну Мендеша со «Спортингом» рассчитано до 30 июня 2025 года.