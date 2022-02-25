Белград, , 21:08 — REGNUM Новые западные санкции, введённые против России в связи с ситуацией на Украине, Белград не поддерживает, заявил 25 февраля сербский президент Александр Вучич в своём обращении к согражданам.

Президент Сербии Александр Вучич

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Комментируя введение очередных антироссийских санкций ЕС, США и Британией, Вучич напомнил, что сербы сами ощутили на себе санкции. Это коснулось и Сербии, и Республики Сербской.

Имено поэтому, отметил Вучич, сербская сторона считает, что «введение санкций сейчас какому-либо государству и его представителям не отвечает её политическим и экономическим интересам».

Напомним, очередной пакет антироссийских санкций США, ЕС, Британия ввели после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР и оказания им военной помощи.

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