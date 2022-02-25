Бразилиа, , 21:07 — REGNUM Палата депутатов Бразилии одобрила 25 февраля спорный законопроект о легализации азартных игр и казино, ранее отклоненный президентом Жаиром Болсонару. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

В казино

Прежде чем законопроект будет отправлен в верхнюю палату, депутатам предстоит проанализировать несколько предложений об изменении первоначального текста.

Азартные игры были запрещены в Бразилии в 1946 году по указу президента Эурику Дутры, который считал их практикой, противоречащей «моральным, правовым и религиозным традициям бразильского народа».

Защитники законопроекта утверждают, что запрет не препятствует существованию казино, вынуждая их работать подпольно. Инициатива же, по их мнению, выведет бизнес из теневой сферы и позволит привлечь в бюджет дополнительный доход за счет роста туризма, занятости, а также сбора налогов.

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