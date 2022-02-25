Ханты-Мансийск, 25 февраля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. В Югре растёт выявление преступлений коррупционной направленности. Об этом депутатам думы ХМАО доложил начальник УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

В течении 2021 года сотрудниками полиции выявлено в регионе 994 преступления экономической направленности. Это на 16% больше, чем в 2020 году. А также выявлено 98 фактов взяточничества, и треть из них совершена в крупном и особо крупном размере.

Возбуждено за 2021 год в ХМАО девять уголовных дел в сфере защиты бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов. Совместно с налоговой службой выявлено укрытие от налогообложения свыше 900 млн рублей.