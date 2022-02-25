Москва, 25 февраля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Российский рэпер Kizaru (Олег Нечипоренко) откликнулся на новость о боевых действиях на территории Украины. Соответствующая информация появилась в истории на странице музыканта в Instagram 25 февраля.

Скриншот YouTube Kizaru

Исполнитель призвал остановить военные действия как можно скорее. Также Kizaru присоединился к распространению хештега #нетвойне.

Напомним, что 20 октября 2021 года Kizaru представил новый альбом Bandana, записанный при участии рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитник). В 2022 году артисты планируют выпустить вторую часть пластинки.