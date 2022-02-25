Москва, 25 февраля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В последние несколько дней целый ряд стран Евросоюза продемонстрировали нарушения принципа свободы распространения информации, заявляет 25 февраля Союз журналистов России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Так, Польша, Литва, Чехия, Германия объявили о намерении воспрепятствовать свободному вещанию российских телеканалов, в том числе, телеканала RT», — отмечает организация.

Кроме того, 25 февраля власти Финляндии объявили о прекращении трансляции телеканала RT в стране, а власти Литвы запретили ретрансляцию в стране шести телеканалов на русском языке на сроки от трёх до пяти лет.

«Принято решение временно остановить деятельность шести транслируемых на русском языке телеканалов, остановка их деятельности несколько отличается: ретрансляция «РТР Планета», «Россия 24», «Беларусь 24», «НТВ Мир» останавливается на пять лет, «РБК» и «TVCI» — на три года», — цитирует организация слова зампреда комиссии Ричардаса Слапшиса.

«Война санкций впервые в истории стала касаться и персонально журналистов, что также является нарушением принципа свободы распространения информации. В частности, под санкции попал российский тележурналист Владимир Рудольфович Соловьёв. Свобода слова предполагает доступ к различным точкам зрения и право читателя, зрителя и слушателя выбирать тот или иной источник информации», — отмечает Союз журналистов России.

«Союз журналистов России последовательно выступает за соблюдение принципов свободы слова и свободы распространения информации и против ограничений работы СМИ, где бы ни осуществлялась их деятельность», — указано в заявлении.