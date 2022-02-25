Белгородский район, Белгородская область, , 20:51 — REGNUM Две семьи решили покинуть приграничное село Журавлевка в Белгородской области после инцидента 25 февраля, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

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Глава региона решил лично проверить, что произошло в селе и прервал рабочую поездку по дальним районам области.

«Выехал в Журавлевку, откуда днём поступали тревожные сообщения, чтобы изучить ситуацию лично. Инцидент был. Пострадавших и разрушений нет. Предложил жителям покинуть село, две семьи согласились. Разместим их в гостинице. Проводим опрос по домам, глава работает с жителями. Если примут решение, вывезем и остальных. Повторюсь, вопрос безопасности не стоит. Контролируем ситуацию. На территории спокойно», — написал губернатор.

Что именно произошло в селе, руководитель не уточнил.