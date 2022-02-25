Белград, , 20:51 — REGNUM Сербия полностью поддерживает территориальную целостность Украины и считает ошибочными действия, направленные на нарушение этой целостности, но не планирует вводить санкции против России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 25 февраля во время обращения к сербской общественности после заседания Совета безопасности Сербии.

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«При рассмотрении запросов о присоединении к антироссийским санкциям Сербия будет руководствоваться только своими интересами, а ее главный интерес в данный момент — это избегать введения санкций против какого бы то ни было государства», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Вучич добавил, что на сербское руководство оказывали сильное давление по этому вопросу, но, «вопреки этому, было принято трезвое, разумное решение в оптимальных интересах Сербии».

Напомним, что 24 февраля вечером ЕС ввел новые санкции против России из-за специальной военной операции, которую российские силовики ведут на Украине. Санкции относятся к финансовому, энергетическому и транспортному сектору, визовой политике, контроле экспорта.