25 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что США ввели новые санкции против одиннадцати юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.

Мирослава Романенко, , 21:46 — REGNUM США ввели новые санкции против одиннадцати юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк. В частности, как сообщает министерство финансов Соединенных Штатов, всем финансовым институтам США предписано в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна».

"Порадуемся этому, т. к. огромный процент акций Сбера — это зарубежные акции. Можно смело сказать, что Сбер станет настоящим российским банком», — отреагировал Олег К.

«Надо понимать, что то, что происходит сейчас, готовилось не один месяц. А в экономическом плане, даже не один год. Все риски учтены!» — пишет Петр П.

«Переход расчетов за газ в рублевую зону? Так это ведь здорово», — добавил Nordmor L.

«Я так понимаю, что российская нефть в США будет поставляться теперь только за рубли, а где найдут рубли покупатели из США — их проблема», — отметил Сергей П.

«Крымчане дождались открытия Сбера на полуострове. Ура Байдену», — с сарказмом отметил Станислав А.

Исаак Левитан. Улица в Ялте. 1886

«Молодцы, подорвали доверие к доллару как к стабильной мировой валюте. Надеюсь корпорации и люди теперь трижды задумаются, перед тем как начать хранить сбережения в американской валюте. Я надеюсь на это по крайней мере. На что переходим как на резерв? На китайскую денежку? Евро ведь тоже теперь опасно покупать», — отреагировала Yana K.

«Ждём филиалов [Сбербанка] в Горловке и Симферополе», — добавил st.augustinus.

«А что столько нытья? 60% владельцев не резиденты, сейчас акции на дне, так надо выкупать! Дивиденды хоть в стране останутся!» — пишет Alex D.

«Может теперь многие поймут, что сбережения надежнее хранить в рублях, а отдыхать в Крыму и на ЧП Кавказа. Что квартиры нужно покупать дома. Может займутся инфраструктурой и развитием внутри страны?» — задумался Сергей Ш.

«Слышал в интернете, что Ванга говорила, что доллары будут валятся на земле и никто не нагнётся, чтобы поднять. Похоже, всё к тому и идёт», — иронизирует «Питер Беня».

«Сбер, добро пожаловать в Крым! А то всё стеснялся», — с сарказмом добавил Max R.

«Теперь американцы и европейцы будут закупать энергоносители за рубли. И возить эти рубли в больших клетчатых сумках. Которые пошьют для этого в Турции. И все будут довольны», — пошутил Михаил П.

«Кто через 30 дней об этом вспомнит? Америка сама себя выпорет?» — задался вопросом Геннадий У.

«Завтра Россия перекроет поставки газа в Европу, а это от 40 до 70% в разных странах Евросоюза. И заменить их нечем. Газ в Европе подорожает еще больше. Остановится вся промышленность. Это будет крах европейской экономики. Вот и все санкции!» — добавил Влад С.

«Да только в плюс, давно пора развивать свои платежные системы. Для государства уровня России, США, Китая, проводить через чужую систему, где виден каждый твой платеж (а с баксом именно так) это частичная утеря экономического суверенитета. В 2014 [году] Россию толкнули на восстановление суверенитета промышленного. И Россия этого добилась. Сейчас Россию толкают на восстановление более высокого уровня — экономического суверенитета. Могу это только приветствовать. Несомненно, будут трудности, как и после 2014 [года] было, но конечный результат сугубо положительный», — написал Sergej P.

«Какие 30 дней? Американцы через неделю забудут, что была такая страна Украина. Бизнес и ничего личного», — пишет Анатолий П.

«Уход от доллара — это будущее», — отметил Александр 51.

«А ещё 350 депутатов не смогут въехать в ЕС. Ужасные санкции. Думаю все-таки договорняк. Украину слили», — отреагировал Евгений Ж.

«Может наконец Сбер откроется в Крыму?» — подытожил «География Мир».