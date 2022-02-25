Аккра, 25 февраля 2022, 22:07 — REGNUM Британская исполнительница Darkoo и ганский рэпер Black Sherif (Мохаммед Исмаил Шериф) опубликовали видео на совместную песню Always. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Darkoo вечером 24 февраля.
В клипе исполнители демонстрируют активный образ жизни, а также уделяют внимание загадочной девушке-альбиносу. Съёмки видео проходили на территории Ганы.
Напомним, что Darkoo прославилась благодаря выпуску успешной композиции Gangsta. В настоящее время артистка активно занимается сольной деятельностью.
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