Аккра, 25 февраля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Британская исполнительница Darkoo и ганский рэпер Black Sherif (Мохаммед Исмаил Шериф) опубликовали видео на совместную песню Always. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Darkoo вечером 24 февраля.

Darkoo и Black Sherif

В клипе исполнители демонстрируют активный образ жизни, а также уделяют внимание загадочной девушке-альбиносу. Съёмки видео проходили на территории Ганы.

Напомним, что Darkoo прославилась благодаря выпуску успешной композиции Gangsta. В настоящее время артистка активно занимается сольной деятельностью.