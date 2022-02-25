Одесса, Украина, 25 февраля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Муниципалитет Одессы объявил о введении комендантского часа в городе, сообщает 25 февраля пресс-служба горадминистрации.

Порт Одессы

Комендантский час введен распоряжением мэра Геннадия Труханова и должен действовать с 23:00 до 05:00.

«В Одессе введен комендантский час. Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении комендантского часа с 23.00 до 5.00», — указано в сообщении в Telegram-канале одесского муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля на территории Украины Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят специальную военную операцию.