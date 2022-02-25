Москва, 25 февраля 2022, 20:33 — REGNUM Узлы связи, зенитные ракетные комплексы, радиостанции ВСУ уничтожены российскими военными во время специальной операции на Украине, сообщил 25 февраля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По словам представителя российского оборонного ведомства, уничтожены точечными ударами 17 пунктов управления и узлов связи украинской армии, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», а также 39 радиолокационных станций.
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