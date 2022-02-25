Чебоксары, 25 февраля 2022, 20:55 — REGNUM На территории Украины «произрастали и взращивались» фашистские подходы. И это касается не украинского народа, а правящей «верхушки», которая «узурпировала власть». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM глава Чувашии Олег Николаев, давая ответ тем, кто в России вдруг стал «пацифистом» и выступает против спецоперации по защите Донбасса.
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Руководитель Чувашии высказал мнение, что противники военной спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народной республик «заблуждаются в ценностях, расстановке приоритетов, а самое главное — не помнят прошлое».
По его словам, основываясь «на этих составляющих, мы обязаны помочь нашим братьям, нашим друзьям с Украины восстановить нормальную жизнь».
Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала ЛНР и ДНР, а затем по их просьбе начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин в своём обращении пояснил, что спецоперация направлена на защиту населения Донбасса, которое восемь лет подвергается издевательству и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, Москва будет всеми силами стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства также подчеркнул, что Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории.
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