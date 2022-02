Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Американская певица Banks поделилась новостями о своем предстоящем четвертом альбоме SERPENTINA и представила новый трек Holding Back. Об этом 25 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыка

Holding Back — это третья композиция с альбома SERPENTINA, после прошлогодних синглов Skinnydipped и The Devil.

Новый сингл сопровождается новостями о новом альбоме певицы, который последует за ее альбомом III 2019 года. В SERPENTINA войдут 13 песен, сопродюсером которых выступит сама Banks.

Читайте ранее в этом сюжете: Шон Пенн снимет документальный фильм о ситуации на Украине