Наталья Стрельцова, 25 февраля 2022, 22:15 — REGNUM В Московском Политехническом музее презентовали новый электромотоцикл MIG R2, созданный специально для участия в соревнованиях на льду. Он отправится участвовать в международном фестивале скорости «Байкальская миля» 2022 в марте. Разработчики из Центра развития инжиниринга Московского Политеха планируют, что новая версия электромотоцикла побьет результат 2020 года, когда электробайк MIG R команды EMP Moscow установил рекорд скорости на льду — 210,6 км/ч.

Электромотоцикл MIG R2
Электробайк MIG R
Электромотоцикл MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Электробайк MIG R
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Московский политех
Московский политех
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как заявляют инженеры команды, новый электромотоцикл гораздо легче, маневреннее и быстрее предыдущего. Все недочеты прошлого года, связанные с батарей и электроникой, устранены. Из нововведений — композитный обвес из углеволокна, карбона, этот материал делает байк легким и прочным. В новой модели использовались технологии 3D печати, в частности, при изготовлении держателей для аккумулятора. Система телеметрии позволит следить за байком в удаленном режиме, в том числе фиксировать скорость, положение, напряжение аккумулятора. В новой модели шины оборудованы титановыми шипами собственного производства. Разработчики отмечают, что MIG R2 — это уникальная разработка, электромотоцикл спроектирован с нуля студентами Московского Политеха.

Презентация нового электромотоцикла MIG R2
Презентация нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
Итурралде Бакеро Пабло Эмилио на презентации нового электромотоцикла MIG R2
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Итурралде Бакеро Пабло Эмилио на презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Самое главное, что в новой модели мы учли пожелания пилотов с точки зрения эргономики, сделали более удобную посадку и уменьшили колесную базу. Усовершенствования позволяют гонять на электробайке не только по льду, но и ездить по дорогам. Если получить спортивный паспорт, то можно участвовать в мотосоревнованиях, поделился руководитель лаборатории «Смарт Мото» Семен Земцев.

Семен Земцев на презентации нового электромотоцикла MIG R2
Пабло Эмилио на презентации нового электромотоцикла MIG R2
Семен Земцев на презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Эмилио на презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лиана Тугушева на презентации нового электромотоцикла MIG R2
Лиана Тугушева на презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В этом году мы планируем побить собственные достижения и поставить новый рекорд скорости на электромотоцикле на льду, созданном специально для фестиваля, и зафиксировать достижение в Книге рекордов России», — отметил декан Транспортного факультета, начальник Центра развития инжиниринга Московского Политеха Итурралде Бакеро Пабло Эмилио.

Команда на презентации нового электромотоцикла MIG R2
Команда на презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пилотами байка станут профессиональные гонщики Михаил Михин и Анастасия Нифонтова. Над проектом работала команда из 20 человек, более половины из них студенты в рамках проектной деятельности.

На презентации нового электромотоцикла MIG R2
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Байкальская миля» 2022 пройдет 9 — 13 марта 2022 года на восточном берегу Байкала в экстремальных условиях Сибири. Титульным партнером проекта нового мотоцикла выступает Московский политехнический университет (Московский Политех), генеральным партнером стала компания MOTUL.

На презентации нового электромотоцикла MIG R2
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На презентации нового электромотоцикла MIG R2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Предыдущая версия мотоцикла с эксклюзивными покрышками с титановыми шипами MIG R в 2020 году разогналась до 210,6 км/ч. Электробайк 2019 года MIG V был сконструирован специально для участия в Smartmoto Chellenge в Барселоне. Байк в статических испытаниях.

Электробайк MIG R
Электробайк MIG R
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Электробайк MIG R
Электробайк MIG R
Электробайк MIG R
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Электробайк MIG R
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инженерно-спортивная команда EMP Moscow ЦРИ Московского Политеха, ориентированная на проектирование электротранспорта, была создана в 2013 году специально для участия в международных студенческих соревнованиях Smartmoto Challenge, проходивших в Барселоне. За девять лет команда создала 10 прототипов электромотоциклов, которые неоднократно становились лучшими как в статических, так и в практических испытаниях. Мощность последнего прототипа в 10 раз превысила показатель самого первого.