25 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 22:15 — REGNUM В Московском Политехническом музее презентовали новый электромотоцикл MIG R2, созданный специально для участия в соревнованиях на льду. Он отправится участвовать в международном фестивале скорости «Байкальская миля» 2022 в марте. Разработчики из Центра развития инжиниринга Московского Политеха планируют, что новая версия электромотоцикла побьет результат 2020 года, когда электробайк MIG R команды EMP Moscow установил рекорд скорости на льду — 210,6 км/ч.

Электромотоцикл MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Электробайк MIG R Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Московский политех Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как заявляют инженеры команды, новый электромотоцикл гораздо легче, маневреннее и быстрее предыдущего. Все недочеты прошлого года, связанные с батарей и электроникой, устранены. Из нововведений — композитный обвес из углеволокна, карбона, этот материал делает байк легким и прочным. В новой модели использовались технологии 3D печати, в частности, при изготовлении держателей для аккумулятора. Система телеметрии позволит следить за байком в удаленном режиме, в том числе фиксировать скорость, положение, напряжение аккумулятора. В новой модели шины оборудованы титановыми шипами собственного производства. Разработчики отмечают, что MIG R2 — это уникальная разработка, электромотоцикл спроектирован с нуля студентами Московского Политеха.

Презентация нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Итурралде Бакеро Пабло Эмилио на презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Самое главное, что в новой модели мы учли пожелания пилотов с точки зрения эргономики, сделали более удобную посадку и уменьшили колесную базу. Усовершенствования позволяют гонять на электробайке не только по льду, но и ездить по дорогам. Если получить спортивный паспорт, то можно участвовать в мотосоревнованиях, поделился руководитель лаборатории «Смарт Мото» Семен Земцев.

Семен Земцев на презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Пабло Эмилио на презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лиана Тугушева на презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В этом году мы планируем побить собственные достижения и поставить новый рекорд скорости на электромотоцикле на льду, созданном специально для фестиваля, и зафиксировать достижение в Книге рекордов России», — отметил декан Транспортного факультета, начальник Центра развития инжиниринга Московского Политеха Итурралде Бакеро Пабло Эмилио.

Команда на презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пилотами байка станут профессиональные гонщики Михаил Михин и Анастасия Нифонтова. Над проектом работала команда из 20 человек, более половины из них студенты в рамках проектной деятельности.

На презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Байкальская миля» 2022 пройдет 9 — 13 марта 2022 года на восточном берегу Байкала в экстремальных условиях Сибири. Титульным партнером проекта нового мотоцикла выступает Московский политехнический университет (Московский Политех), генеральным партнером стала компания MOTUL.

На презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На презентации нового электромотоцикла MIG R2 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Предыдущая версия мотоцикла с эксклюзивными покрышками с титановыми шипами MIG R в 2020 году разогналась до 210,6 км/ч. Электробайк 2019 года MIG V был сконструирован специально для участия в Smartmoto Chellenge в Барселоне. Байк в статических испытаниях.

Электробайк MIG R Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Электробайк MIG R Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Электробайк MIG R Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инженерно-спортивная команда EMP Moscow ЦРИ Московского Политеха, ориентированная на проектирование электротранспорта, была создана в 2013 году специально для участия в международных студенческих соревнованиях Smartmoto Challenge, проходивших в Барселоне. За девять лет команда создала 10 прототипов электромотоциклов, которые неоднократно становились лучшими как в статических, так и в практических испытаниях. Мощность последнего прототипа в 10 раз превысила показатель самого первого.