Москва, , 20:23 — REGNUM Войска Народной милиции Луганской Народной республики (ЛНР) продолжают прорыв долговременной обороны украинских нацистов, сообщил 25 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его данным, к вечеру 25 февраля наступающая группировка продвинулась на глубину до 21 км и овладела населённым пунктом Трёхизбенка.

Наступление продолжается при огневой поддержке Вооруженных сил России.

Напомним, 24 февраля войска ЛНР форсировали реку Северский Донец.

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