Бишкек, 25 февраля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. На ремонт и восстановление ирригационных систем Киргизии в 2022 году из бюджета выделили 1 млрд сомов (881 млн рублей). Об этом сообщили в Министерстве финансов республики 25 февраля.

Капля воды

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Эти деньги обещают потратить на реконструкцию поливных каналов протяженностью более 428 км, бетонирование свыше 117 км канав, а также механическую очистку каналов и промывку коллекторно-дренажных сетей протяженностью более 949 км.

Кроме того, часть выделяемых из казны средств хотят направить на закупку комплектующих для ремонта насосных станций и водных скважин.

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