Рим, , 20:20 — REGNUM Россия не примет участие в песенном конкурсе «Евровидение» в этом году, заявил Европейский вещательный союз (EBU) 25 февраля.

Евровидение 2019

EBU, который является организатором конкурса, заявил, что участие России может поставить конкурс под сомнение «в свете беспрецедентного кризиса в Украине».

https://twitter.com/Eurovision/status/1497243799889711104

Государственные вещательные компании таких стран, как Исландия, Финляндия, Норвегия и Нидерланды, призвали запретить России участвовать в конкурсе.

Финляндия заявила, что если Россия примет участие, то она не пошлет своего представителя на конкурс в Турин в мае. Еще менее суток назад представители конкурса заявили, что Россия будет допущена к участию, подчеркивая «неполитический» характер конкурса.