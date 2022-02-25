Рим, 25 февраля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Россия не примет участия в песенном конкурсе Евровидение в этом году, заявил Европейский вещательный союз (EBU) 25 февраля.

Евровидение 2019

EBU, который является организатором конкурса, заявил, что участие России может поставить конкурс под сомнение «в свете беспрецедентного кризиса на Украине».

https://twitter.com/Eurovision/status/1497243799889711104

Государственные вещательные компании таких стран, как Исландия, Финляндия, Норвегия и Нидерланды, призвали запретить России участвовать в конкурсе.

Финляндия заявила, что если Россия примет участие, то она не пошлет своего представителя на конкурс в Турин в мае. Еще менее суток назад представители конкурса заявили, что Россия будет допущена к участию, подчеркивая «неполитический» характер конкурса.