Буэнос-Айрес, , 20:26 — REGNUM По данным аргентинского правительства, половина граждан Аргентины, находящихся на территории Украины, не намерены покидать ее в ближайшее время несмотря на военные действия, происходящие на территории страны. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

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«Посольство Аргентины поддерживает контакты с соотечественниками, находящимися в данный момент на территории Украины, через чаты и официальные социальные сети. Половина из них выразила желание остаться в стране», — сообщили источники в МИД.

Министерство иностранных дел Аргентины опубликовало подробную информацию о способах эвакуации граждан с территорий, где происходят военные действия, — они должны пересечь сухопутную границу с Румынией или Польшей. В ведомстве заверили, что все погранпереходы функционируют.

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