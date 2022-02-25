Москва, , 20:18 — REGNUM Шесть военных самолётов ВСУ сбиты за время спецоперации, начатой Россией 24 февраля, сообщил 25 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Обломки бомбардировщика, сбитого в воздушном бою Марина Каширская © ИА REGNUM

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Представитель российского оборонного ведомства уточнил, что также за время операции сбит один украинской боевой вертолёт и пять беспилотников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе операции военные ДНР и ЛНР на 25 км продвинулись на Украине и вышли к Волновахе. Также блокированы города Конотоп и Сумы.

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