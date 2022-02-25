Москва, 25 февраля 2022, 20:15 — REGNUM Ударная группировка Народной милиции ДНР прорвала оборону украинских нацистов, продвинулась на 25 км и вышла к населённому пункту Волноваха, сообщил 25 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
При огневой поддержке Вооруженных сил России, войска ДНР продолжают наступление. Захвачено большое количество вооружения западных образцов, поставленных Украине иностранными хозяевами.
Среди трофеев — широко разрекламированные Киевом американские и британские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Javelin» и «NLAW».
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