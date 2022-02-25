Тутаев, Ярославская область, 25 февраля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области появится инновационная спортивная площадка. Такое поручение в ходе визита в Тутаев дал врио губернатора Михаил Евраев.

Yarregion.ru Визит Михаила Евраева в Тутаев

С просьбой установить на левом берегу Волги современную спортивную площадку к главе области обратилась молодежь в ходе встречи в молодежном центре «Галактика».

"Региону будет выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство «умных» спортивных площадок. 40 млн — поступят уже в этом году. Добавив к этой сумме региональное финансирование, мы сможем сделать две площадки, — сказал Михаил Евраев. — Предлагаю одну из них установить в Тутаеве. Именно на левом берегу, где есть сложности с инфраструктурой».

Евраев поручил заместителю председателя правительства области Вере Даргель заняться решением этого вопроса. «Умная» площадка включает в себя мини-футбольное поле, прямую и круговую беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, трибуну, а также комплекс уличных тренажеров для занятий воркаутом. Такая площадка предусматривает доступ к Интернету.

Дополнительная детская игровая площадка будет построена в этом году в Тутаеве в рамках губернаторского проекта «Наши дворы» во дворе домов 33, 37 по улице Советская. На благоустройство этого двора предусмотрено более 10 млн рублей. Глава региона посетил двор и пообщался с жителями. Они выразили опасения, что благоустройство могут не успеть сделать в срок.

«Работы по всем дворам, которые будут благоустраиваться в Ярославской области будут на еженедельном контроле. Поэтому, если что-то пойдет не по плану, сразу будем принимать меры», — подчеркнул Михаил Евраев.

В ходе общения один из жителей обратился к главе региона за содействием в решении вопроса о строительстве ледового комплекса.

«Нам дали обещание о строительстве ледового стадиона. Тутаевцы очень любят хоккей. Хотелось бы содействия в этом вопросе», — сказал один из участников встречи.

Михаил Евраев подтвердил планы по строительству в Тутаеве этого спортивного объекта в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Строительство запланировано на 2023−2024 годы.

В ходе поездки глава региона побывал на отремонтированной Волжской набережной, обсудил с главой района Дмитрием Юнусовым вопрос строительства нового причала для возобновления паромной переправы. Прекращение её работы является одной из острых проблем в районе.

Михаил Евраев подчеркнул, что организация водного общественного транспорта и устройство пассажирской и грузовой переправы — в ближайших планах региональной и муниципальной власти. Стоимость строительства причала по двум сторонам реки составляет около 35 млн руб. Разработка проектной документации — около 8 млн руб.

Михаил Евраев поручил главе района проработать предложения по дальнейшим шагам для решения вопроса.