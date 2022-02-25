Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Американские представители шоу-бизнеса прокомментировали проведение Россией спецоперации на территории Украины. Об этом 25 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаги России и Украины

Одной из первых о конфликте высказалась рэп-исполнительница Cardi B, призвав глав государств «перестать спотыкаться о власть и действительно задуматься о том, что их пострадавшие граждане находятся в кризисе». Также прокомментировали военные действия на Украине модели Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, певицы Ариана Гранде и Дуа Липа — они выразили поддержку украинцам и поделились в своих соцсетях ссылками на сайты организаций, которые могут помочь беженцам.

Ранее украинцев поддержала актриса Анджелина Джоли. Она сообщила, что «делает всё возможное» для помощи беженцам.

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