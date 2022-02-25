Вашингтон, 25 февраля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Американские представители шоу-бизнеса прокомментировали проведение Россией спецоперации на территории Украины. Об этом 25 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаги России и Украины

Одной из первых о конфликте высказалась рэп-исполнительница Cardi B, призвав глав государств «перестать спотыкаться о власть и действительно задуматься о том, что их пострадавшие граждане находятся в кризисе». Также боевые действия на Украине прокомментировали модели Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, певицы Ариана Гранде и Дуа Липа — они выразили поддержку украинцам и поделились в своих соцсетях ссылками на сайты организаций, которые могут оказать помощь беженцам.

Ранее украинцев поддержала актриса Анджелина Джоли. Она сообщила, что «делает всё возможное» для помощи беженцам.