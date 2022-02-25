Бразилиа, 25 февраля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Временный посол Украины в Бразилии Анатолий Ткач заявил 25 февраля, что ожидает от правительства Жаира Болсонару жесткой позиции по конфликту с Россией. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Xenia Antunes МИД Бразилии

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«Мы работаем с бразильским правительством и хотим, чтобы реакция была сильнее», — заявил Ткач в интервью бразильской прессе. Он также обратился к правительству Болсонару с просьбой осудить действия России и применить к стране экономические санкции. «Мы ожидаем осуждения нападения от всех стран, по возможности мы ждем также гуманитарной, финансовой или даже военной помощи», — продолжил Ткач.

В январе Ткач заявлял в интервью о необходимости визита Болсонару на Украину, чтобы уравновесить его визит в Россию на фоне напряженности между странами: «У нас нет информации по этому поводу, но хотелось бы верить, что президент Бразилии выступит в поддержку Украины во время встречи с российским коллегой».