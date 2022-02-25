Улан-Батор, , 20:01 — REGNUM Из-за ограничения полетов в воздушном пространстве Украины Монголия отложила эвакуацию студентов из Украины. Об этом сообщили в Консульском управлении МИД Монголии.

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«В Харькове живет 18 студентов и четверо постоянно проживающих там граждан. Ситуация стабильна. Студенты в Киеве находятся в общежитии. А другие монгольские граждане находятся сейчас дома», — заявили в консульском управлении.

По данным МИД один студент из Львова вместе с тремя гражданами, которые временно были на территории Украины, утром 25 февраля пересекли границу Польши.

«Мы планировали 26 и 27 февраля организовать эвакуацию своих студентов, но нам сообщили об отмене полетов. Поэтому мы сейчас работаем над вариантом наземного варианта эвакуации. Поскольку выезд и въезд в Киев закрыты, нам пришлось отложить эвакуацию до стабилизации ситуации», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля власти Монголии решили эвакуировать своих граждан с территории Украины.

«На Украине живут около 60 граждан Монголии, половина из них вернулась в родину. С министром иностранных дел обсудил это и поручил срочно эвакуировать своих граждан и оказать соответствующую поддержку», — заявил вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан.