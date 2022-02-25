Ташкент, , 20:00 — REGNUM Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным состоялся 25 февраля, сообщает МИД Узбекистана.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

В ходе разговора был обсужден ряд актуальных вопросов узбекско-российского сотрудничества.

«Главы государств рассмотрели ход практической реализации договорённостей, достигнутых по итогам контактов на высшем уровне, включая продвижение совместных проектов сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в публикации.

Состоялся также обмен мнениями по международной и региональной повестке, в том числе складывающейся ситуации вокруг Украины.

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