Тула, , 19:55 — REGNUM Более 500 жителей Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших свои дома, приняла Тульская область 25 февраля, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

В Тулу прибыли беженцы из Донбасса Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Поезд с беженцами прибыл на Московский вокзал Тулы со станции «Лихая» Ростовской области.

«Сегодня к нам в регион прибыли 520 человек. Всех прибывших обследовали медики. Людям с признаками простуды делали экспресс-тестирование», — сообщил начальник Главного Управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

Прибывших в регион жители ЛНР и ДНР доставляют в пункты временного размещения, обустроенные в Туле, Алексине и Щекинском районе. Власти обещают оказать людям всю необходимую помощь. Всем прибывшим раздали сладкие подарки.

Добавим, что ранее из Донбасса в Тульскую область самостоятельно приехали 32 человека — их разместили в гостинице «Москва» и гостиничном комплексе Новомосковска «Стрелецкая Слобода».