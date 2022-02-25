Стокгольм, 25 февраля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» в 2022 году, сообщают 25 февраля сайт и аккаунты конкурса в соцсетях.

(сс) Diricia De Wet ЛГБТ активистки

«Европейский вещательный союз (EBU) объявляет, что Россия не будет участником музыкального конкурса «Евровидение» ни с одним номером в текущем году. Исполнительный совет EBU принял такое решение по рекомендации руководства конкурса «Евровидения», на основе правил мероприятия и ценностей EBU», — указано в официальном заявлении организаторов конкурса.

Отмечено, что решение было принято в связи с «обеспокоенностью беспрецедентным кризисом на Украине».