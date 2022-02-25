Москва, , 19:54 — REGNUM Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз уволил актёра Марата Башарова за его «отвратительное» поведение. Об этом 25 февраля пишет «Московский комсомолец».

Марат Башаров Цитата из т/ф «Граница. Таёжный роман». Реж. Александр Митта. 2000. Россия

«Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М. А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы», — заявил Райхельгауз. Как отмечает СМИ, ранее Башаров опубликовал пост в личном Instagram-аккаунте — в день объявления о проведении спецоперации он поделился фотографией с президентом РФ Владимиром Путиным и поблагодарил его.

https://www.instagram.com/p/CaW9iDFLGOd/

Ранее решение о проведении спецоперации поддержал певец Николай Басков. «Россия войны не начинает. Россия их заканчивает», — написал он.

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