Москва, 25 февраля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Потребительские цены на бензин в России в январе выросли в среднем на 0,9%по сравнению с декабрём, а рост в годовом выражении ускорился до 8,8% с 8,1% месяцем ранее. Соответствующие данные приводит 25 февраля Росстат.

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Цены на бензин у производителей в январе выросли на 3,9%, а в годовом выражении — на 6,7%.

Согласно данным Росстата, в январе потребительские цены на бензин в среднем по стране в 2,3 раза превышали цены от производителей.

В минувшем месяце рост потребительских цен на бензин на 1% и более наблюдался в 38 российских регионах. Наиболее существенно он подорожал в Севастополе — на 1,9%, Новгородской области — на 1,8%. Снижение цен на 0,2% отмечено в Дагестане.

В Москве бензин в январе подорожал в среднем на 0,8%, в Санкт-Петербурге — на 1,2%.