Москва, , 19:47 — REGNUM В России с 25 февраля частично ограничен доступ к Facebook, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Это решение является мерой по защите российских СМИ.

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Аргументируя введённые в отношении социальной сети ограничения, российское ведомство напомнило, что Facebook накануне, 24 февраля, ограничил официальные аккаунты российского телеканала «Звезда», а также «РИА Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру».

Такие действия в отношении российских массмедиа запрещены российским законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

В связи с этим Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms, Inc. (этой компании принадлежит Facebook) отменить введённые ограничения, объяснив, по какой причине так произошло.

Поскольку требования российского ведомства компания проигнорировала, ведомство, учитывая, что с октября 2020 года со стороны Facebook зафиксированы 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов, приняло решение признать эту соцсеть «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», — говорится в сообщении.

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