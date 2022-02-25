Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 19:46 — REGNUM В Нижнетавдинском районе Тюменской области сельхозпредприятию назначен штраф 400 тыс. рублей за загрязнение земель нитратами. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Сельскохозяйственные работы Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В декабре 2021 года проверка в отношении ООО «Агрохолдинг «Нижнетавдинский» выявила, что на части земельного участка площадью 3, 375 га. принадлежащего предприятию, уровень содержания нитратов превышает норму в 1,65 — 2,2 раза.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв»). Агрохолдинг «Нижнетавдинский» оштрафован на 400 тыс. рублей.