Красногорск, , 19:39 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье снизился на 4,5%. Об этом 25 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 25 февраля этот показатель составляет 56,8%. Неделей ранее, 18 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории Подмосковья был зафиксирован на уровне 61,3%.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии на территории региона прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 5 201 031 человека. Полный курс вакцинации прошли 5 027 678 гражданин.

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