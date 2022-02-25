Рим, , 19:34 — REGNUM Организаторы конкурса песни «Евровидение» подтвердили, что Россия будет допущена к участию в конкурсе в этом году, несмотря на боевые действия в Украине. Об этом сообщил портал BBC.

Евровидение

Источник сообщает, что организаторы назвали Евровидение «неполитическим культурным событием, которое объединяет нации и празднует разнообразие через музыку», и добавили, что они «в настоящее время планируют» принять конкурсантов из России и Украины на майском мероприятии.

Организаторы также заявили, что «будут продолжать внимательно следить за ситуацией». По данным Sky News, национальная общественная телерадиокомпания Украины UA: PBC призвал Европейский вещательный союз (EBU) отстранить Россию от участия в конкурсе 2022 года. UA: PBC заявил вчера, 24 февраля, что российские вещатели были «рупором Кремля» и «ключевым инструментом политической пропаганды», помогая «систематическому распространению дезинформации» против Украины.

Финал конкурса «Евровидение» 2022 года состоится 14 мая в Турине, Италия.

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