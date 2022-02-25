Екатеринбург, , 19:51 — REGNUM Расположенный в Екатеринбурге Президентский центр имени Бориса Ельцина выступает за прекращение военной спецоперации России на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространённом 25 февраля.

Заявление Президентского центра имени Бориса Ельцина

Скриншот соцсети vk.com

«24 февраля 2022 года наша страна приняла решение провести специальную военную операцию в Украине. В 1991 году Россия и Украина сообща сделали выбор своей судьбы — отказавшись от наследия СССР, начали непростой путь в сообщество цивилизованных стран, к демократии и рынку. Через 30 лет Россия и Украина оказались по разные стороны линии фронта. Это немыслимая беда для обеих стран и их народов», — говорится в заявлении.

«Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия», — сказано также в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Он выступил с обращением к народу, в котором объяснил необходимость такой меры. Он отметил, что на Украине для достижения своих целей ведущие страны НАТО поддерживают крайних националистов и неонацистов — тех, которые никогда не простят севастопольцам и крымчанам их свободный выбор — воссоединение с Россией. И они полезут и в Крым, как и в Донбасс, с войной.

«С тем чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов, пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны. Откровенно заявляют они и о том, что претендуют на целый ряд других российских территорий», — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что столкновение России с этими силами неизбежно. Об этом говорят и анализ поступающей информации, и весь од развития событий. Это только вопрос времени.

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«Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют ещё и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать», — подчеркнул глава государства.