Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Gunna (Серхио Джаванни Китченс) выразил поддержку жителям Украины в связи с военной операцией. Соответствующий пост появился на странице исполнителя в Instagram 25 февраля.

Gunna Скриншот YouTube

https://twitter.com/1gunnagunna/status/1496990867969740800

В своей публикации музыкант использовал распространившийся хештег #prayforUkraine. Примечательно, что ранее он никогда не был на территории Украины.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялась премьера нового альбома Gunna под названием DS4EVER. Пластинка включила в себя 20 различных треков.

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