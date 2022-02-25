Вашингтон, 25 февраля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Gunna (Серхио Джаванни Китченс) выразил поддержку жителям Украины в связи с военной операцией. Соответствующий пост появился на странице исполнителя в Instagram 25 февраля.

Скриншот YouTube Gunna

https://twitter.com/1gunnagunna/status/1496990867969740800

В своей публикации музыкант использовал распространившийся хештег #prayforUkraine. Примечательно, что ранее он никогда не был на территории Украины.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялась премьера нового альбома Gunna под названием DS4EVER. Пластинка включила в себя 20 различных треков.