Москва, 25 февраля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Приостановка членства России в Совете Европы позволит сэкономить 60 млн долларов в год, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

ИА REGNUM Евро

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«Против этого членства я выступал четверть века. Нечего нам изначально было делать в этой русофобской клоаке, платя ещё за мазохистское удовольствие 60 млн долларов в год», — отметил Никонов в соцсетях.

Одна цель операции на Украине достигнута, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, права России в Совете Европы приостановлены, но она остается членом организации и участником ее конвенций, говорится в заявлении комитета министров Совета Европы.